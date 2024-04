«Furia» con miedo por la placa con Coti: Gran Hermano se rearma tras la decisión de Virginia

La placa de nominaciones del martes en Gran Hermano generó gran preocupación en Juliana «Furia», a pesar de los cambios que se registraron en las últimas horas por la acción de Virginia, líder de la semana por primera vez en el reality.

Es que en las últimas horas, Juliana «Furia» hizo su análisis de la placa de nominados que comparte con Coti, Emmanuel, Zoe y Martín y señaló que se siente amenazada por la reingresante de Gran Hermano, que tiene un importante fandom afuera de la Casa.

“Los votos negativos de esa mina (Coti) te rompen el o…, más los tuyos y los del otro, estoy más cog…”, reflexionó «Furia» sin filtro ante Martín y Bautista, antes del cambio de placa que metió Virginia en las últimas horas.

Juliana llevó su preocupación al Confesionario de Gran Hermano, donde agregó que “estoy en una posición en la que sé que me voy a la mier… y también esto del diagnóstico, sé que me voy porque esta mina me tiene de punto y soy la única a la que no le habla, y también porque juega con los Bros”, indicó «Furia».

“Acá los únicos bol… que dicen Constanza al 9009 somos Emma y yo. Pero te digo que si se va esta mina el domingo y yo me quedo, Martín la semana que viene se va con el perro a la casa”, sentenció «Furia» ante Gran Hermano.

Virginia arriesgó, jugó y cambió la placa de nominaciones

Después de una gala de nominación distinta vivida el martes, la placa parcial quedó conformada por cinco jugadores fuertes: Coti, Bautista, Juliana «Furia», Martín y Emmanuel. Pero Virginia, la líder, le dio un cambio a Gran Hermano.

Luego de que el miércoles no se emitiera Gran Hermano por las pantallas de Telefé, este jueves el reality volvió a su normal programación. Y fue un día intenso, los jugadores compitieron por un viaje a Punta Cana y también hubo definición de placa para la próxima gala de eliminación del domingo.

Virginia, la líder de la semana, tuvo que usar su gran beneficio de bajar y subir a alguien de la placa. Ante la consulta de Santiago del Moro sobre a quién subiría, la líder escogió a Zoe, sorprendiendo a todos sus compañeros. Virginia no explicó su elección y expresó que prefería decírselo en privado a la jugadora más joven del reality. Más tarde, cuando tuvo que elegir a qué jugador salvar, seleccionó a Bautista.

De esta manera la placa quedó conformada por: Juliana «Furia», Coti, Zoe, Martín y Emmanuel. Al finalizar Santiago del Moro recordó que la votación ya se encuentra abierta para que los seguidores de Gran Hermano puedan elegir quién se va de la casa el próximo domingo en una nueva gala de eliminación. Además reiteró que esta vez la placa es negativa.