Cómo acceder a los nuevos créditos del Banco Nación para simplificar tus deudas y pagar menos

Banco Nación puso en marcha un nuevo programa de refinanciación estratégica, diseñado exclusivamente para los clientes que necesitan reorganizar sus compromisos financieros y aliviar la carga de sus cuotas mensuales.

Esta herramienta de servicio público de Banco Nación permite unificar distintas obligaciones en un solo pago mensual, financiando hasta el 100% de los saldos pendientes con un plazo de amortización que llega a los 10 años. Ante el actual contexto económico, la propuesta busca ser un salvavidas para quienes registran retrasos pero desean resguardar su perfil crediticio.

Alivio financiero: requisitos esenciales para acceder a los créditos del Banco Nación

Para ingresar a este programa de consolidación financiera, la entidad dispuso condiciones estrictas ligadas a la capacidad de pago y al historial del solicitante. Los requisitos obligatorios incluyen:

Situación regular : registrar cuotas vencidas e impagas en la entidad, pero mantener una calificación 1 o 2 en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

: registrar cuotas vencidas e impagas en la entidad, pero mantener una calificación 1 o 2 en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). Cuenta sueldo : es indispensable cobrar los haberes en el Banco Nación o, en su defecto, tramitar el traslado de la cuenta sueldo a la institución.

: es indispensable cobrar los haberes en el Banco Nación o, en su defecto, tramitar el traslado de la cuenta sueldo a la institución. Límite de afectación : el valor de la nueva cuota mensual no puede comprometer más del 25% de los ingresos netos demostrables.

: el valor de la nueva cuota mensual no puede comprometer más del 25% de los ingresos netos demostrables. Destino exclusivo: la línea de créditos para unificar deudas se aplica únicamente a la reestructuración de saldos preexistentes; no habilita la extracción de dinero en efectivo ni se puede utilizar para consumos nuevos.

Cuotas y plazos: las condiciones de los créditos de Banco Nación para unificar deudas

La propuesta del Banco Nación destaca por su flexibilidad temporal, ofreciendo un esquema de financiamiento que mitiga el impacto inmediato en el bolsillo mediante el sistema de amortización francés:

Monto máximo y financiamiento : se cubre hasta el 100% de la deuda contraída, con un tope prestable de hasta $100.000.000.

: se cubre hasta el 100% de la deuda contraída, con un tope prestable de hasta $100.000.000. Plazos de devolución : los usuarios pueden optar por planes de pago a largo plazo de hasta 120 meses.

: los usuarios pueden optar por planes de pago a largo plazo de hasta 120 meses. Opciones de tasa y actualización: las operaciones se estructuran bajo la modalidad UVA con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 10%. Existe también una alternativa con cobertura de ajuste por coeficiente CER-CVS, cuya tasa se fija en el 11% más la actualización correspondiente.

Simulación oficial: cuánto baja el pago mensual con el Banco Nación

De acuerdo con los datos informados por el Banco Nación, la extensión de los plazos genera una reducción drástica del desembolso inmediato, aunque estire el tiempo del compromiso.

Por ejemplo, una deuda testigo de $1.000.000 que actualmente se abona en un plan a 36 meses con una cuota de $67.670, al refinanciarse a un plazo de 120 meses pasa a los siguientes valores iniciales:

Opción UVA: la primera cuota se reduce a $15.279.

Opción Cobertura CER-CVS: el pago inicial estimado se ubica en $16.030.

¿Cómo realizar el trámite en el Banco Nación antes del vencimiento?

El proceso de solicitud ya se encuentra operativo y los interesados disponen de un tiempo límite para ingresar al beneficio, ya que el cupo para adherirse vence el próximo 30 de septiembre 2026.

El trámite puede gestionarse de manera presencial en cualquiera de las sucursales del banco, de forma digital a través del sitio web oficial de la entidad ingresando a la sección específica “Refinanciá tus compromisos”, o bien mediante asesoramiento telefónico en su Contact Center. En todos los casos, el otorgamiento efectivo queda supeditado a la aprobación del análisis de riesgo crediticio obligatorio.