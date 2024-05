Mauro Dalessio contó una extraña situación con una participante de Gran Hermano: «Es en serio que no se baña»

No es ningún secreto que a Florenca Regidor, jugadora de Gran Hermano, no le gusta bañarse. La «hermanita» oriunda de Lomas de Zamora lo contó en su presentación cuando ingresó al reality. «Soy buena persona, súper divertida. No me gusta bañarme, me lavo los sobacos, pero no me lavo el pelo, ¿está mal?» dijo Florencia en dicha ocasión.

Esta semana, el exjugador Mauro Dalessio compartió una curiosa anécdota sobre la higiene de la participante. En vivo en el programa de streaming del influencer Martín Cirio, el ex de Furia confirmó que no se baña y contó lo que sucedió cuando no se duchó por tres días.

«No se bañó por tres días y cuando se sacó las medias…»

En la transición de Twitch, uno de los seguidores preguntó si era cierto que Florencia no se baña. «¿Es verdad que no se baña? ¿Tiene olor?» preguntó el youtuber. “No tiene olor, pero hay una muy divertida de Flor. No se bañó por tres días y estuvo con las mismas medias tres días seguidos” contestó el exparticipante.

“O sea, ¿no se baña en serio?” preguntó impresionado Cirio. Mauro asintió y contó la divertidad anécdota. “No se baña en serio. Entonces, estuvo tres días con las mismas medias y, cuando se las sacó, salió una mosca” afirmó entre risas Dalessio.

Este domingo no hay gala de eliminación en Gran Hermano: los motivos

Gran Hermano se encuentra en una etapa crucial del juego: quedan pocos jugadores quienes actualmente están acompañados por algunos de sus familiares, y todo el ida y vuelta del reality de Telefe se concentró en esto.

Entonces, el juego en Gran Hermano cambió ya que ahora todo gira en torno a los familiares de los jugadores, que seguirán siendo eliminados en los próximos días hasta que quede el último, quien se llevará la casa que sortea el programa.

Al no haber gala de nominación, tampoco habrá gala de eliminación de participantes el próximo domingo. Por lo que Juliana, Emmanuel, Martín, Bautista, Nico, Virginia, Darío y Florencia se pueden quedar tranquilos con que permanecerán al menos una semana más en la casa.

Una vez que se vayan los familiares de Gran Hermano, se espera que la casa vuelva a la normalidad: el próximo miércoles los «hermanitos» volverán a jugar y nominarán como siempre, para despedir a un nuevo competidor el domingo.