Incendios en la Patagonia: la mayoría de focos en El Bolsón ya están en etapa de enfriamiento

María Becerra superó las expectativas y rompió un récord en la última noche de la Fiesta de la Confluencia 2025, que se realizó este fin de semana en Neuquén, lo que la llevó a la portada de los medios nacionales más importantes.

Además, «la nena de Argentina» dejó un sentido mensaje relacionado a los incendios que afectan a la cordillera en la Patagonia, y puso en perspectiva el rol del gobierno nacional.

«No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros«, expresó María Becerra, en el marco de la Fiesta de la Confluencia 2025.