Cotización del dólar: apertura oficial y blue este viernes 20 de marzo 2026
Dólar hoy: el oficial cierra la semana estable en $1.415 en el BNA mientras el Banco Central consolida su racha de compras bajo el esquema de bandas cambiarias. Con el dólar MEP sobre los $1.420 y una brecha frente al dólar tarjeta que otorga un ahorro récord, te contamos por qué la calma domina la City y cuáles son las claves para optimizar tus gastos en el exterior en esta última rueda financiera de la semana.
En el cierre de una semana marcada por la estabilidad y la acumulación de divisas, el dólar oficial inicia este viernes 20 de marzo 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. Tras haber consolidado ayer su racha de compras netas, el Banco Central (BCRA) busca hoy extender su balance positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC), apoyado en reservas internacionales brutas que se mantienen firmes por encima de los u$s46.400 millones.
Con el tipo de cambio mayorista operando con un margen de seguridad del 15,3% respecto al techo de la banda cambiaria —fijado para hoy en $1.624,10—, el mercado local asimila la solidez del «ancla nominal» frente a la volatilidad externa. La City porteña transita así la última rueda de la semana con una brecha mínima respecto a los dólares financieros, reflejando una confianza cautelosa en el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias del primer trimestre.
Seguí toda la información de hoy, viernes 20 de marzo 2026, acá:
- Cotización del dólar oficial en bancos.
- Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
- Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
- Cotización del dólar blue.
- Cotización del dólar tarjeta.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 20 de marzo 2026
El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este viernes 20 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1365
|1415
|Banco Nación
|1365
|1415
|Banco ICBC
|1355
|1415
|Banco BBVA
|1370
|1420
|Banco Supervielle
|1378
|1418
|Banco Ciudad de Bs As
|1360
|1420
|Banco Patagonia
|1370
|1420
|Banco Hipotecario
|1375
|1415
|Banco Santander
|1365
|1415
|Banco Credicoop
|1370
|1420
|Banco Macro
|1370
|1422
|Banco Piano
|1370
|1425
|Banco BPN
|1355
|1425
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este viernes 20 de marzo 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así inicia el dólar este viernes 20 de marzo 2026:
- $1.355 para la compra.
- $1.425 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 20 de marzo 2026
Viernes 20 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1410
|1430
Dólar MEP y CCL: los dólares bursátiles cierran la semana en mínimos ante la mayor demanda de activos en pesos
En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros profundizan este viernes 20 de marzo 2026 su sendero de estabilidad, consolidando una brecha técnica que se sitúa en torno al 3,5% respecto al tipo de cambio mayorista. El dólar MEP (o bolsa) inicia la última rueda de la semana operando en los:
- $1.420.
El MEP mantiene una tendencia de leve compresión que lo posiciona como la opción de dolarización más competitiva del sistema financiero legal. Esta dinámica es impulsada por inversores que, ante la previsibilidad del esquema de bandas cambiarias, optan por maximizar rendimientos en moneda local mediante instrumentos de tasa.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera cerca de los:
- $1.465.
Así, refleja una paridad casi total con el ritmo de devaluación mensual del oficial. Para los operadores de la City, la persistente calma en los financieros es el síntoma más claro del éxito del «ancla nominal» y de la fluidez en la liquidación de divisas del sector exportador.
En un escenario de desinflación persistente, los dólares bursátiles funcionan hoy como una referencia de valor estable, permitiendo que la curva de deuda soberana, con el bono AL30 a la cabeza, continúe su proceso de normalización en un clima de previsibilidad para el cierre del trimestre.
Dólar tarjeta hoy: con el oficial estable, la brecha de ahorro frente al MEP
En la apertura de este viernes 20 de marzo 2026, el dólar tarjeta —referencia obligada para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y consumos turísticos— se ubica en los:
- $1.839,5.
Este valor, que surge de la cotización base del Banco Nación más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, continúa posicionado como la cotización más alta del mercado legal. Ante un esquema de bandas cambiarias que mantiene al dólar oficial bajo estricto control, el «precio turista» se sostiene en una isla cambiaria que presiona el presupuesto de los usuarios minoristas en este cierre de quincena.
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