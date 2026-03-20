Cotización del dólar: apertura oficial y blue este viernes 20 de marzo 2026

En el cierre de una semana marcada por la estabilidad y la acumulación de divisas, el dólar oficial inicia este viernes 20 de marzo 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta. Tras haber consolidado ayer su racha de compras netas, el Banco Central (BCRA) busca hoy extender su balance positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC), apoyado en reservas internacionales brutas que se mantienen firmes por encima de los u$s46.400 millones.

Con el tipo de cambio mayorista operando con un margen de seguridad del 15,3% respecto al techo de la banda cambiaria —fijado para hoy en $1.624,10—, el mercado local asimila la solidez del «ancla nominal» frente a la volatilidad externa. La City porteña transita así la última rueda de la semana con una brecha mínima respecto a los dólares financieros, reflejando una confianza cautelosa en el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias del primer trimestre.

Seguí toda la información de hoy, viernes 20 de marzo 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 20 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este viernes 20 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1378 1418 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1375 1415 Banco Santander 1365 1415 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1370 1422 Banco Piano 1370 1425 Banco BPN 1355 1425

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este viernes 20 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este viernes 20 de marzo 2026:

$1.355 para la compra .

. $1.425 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 20 de marzo 2026

Viernes 20 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1410 1430

Dólar MEP y CCL: los dólares bursátiles cierran la semana en mínimos ante la mayor demanda de activos en pesos

En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros profundizan este viernes 20 de marzo 2026 su sendero de estabilidad, consolidando una brecha técnica que se sitúa en torno al 3,5% respecto al tipo de cambio mayorista. El dólar MEP (o bolsa) inicia la última rueda de la semana operando en los:

$1.420.

El MEP mantiene una tendencia de leve compresión que lo posiciona como la opción de dolarización más competitiva del sistema financiero legal. Esta dinámica es impulsada por inversores que, ante la previsibilidad del esquema de bandas cambiarias, optan por maximizar rendimientos en moneda local mediante instrumentos de tasa.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera cerca de los:

$1.465.

Así, refleja una paridad casi total con el ritmo de devaluación mensual del oficial. Para los operadores de la City, la persistente calma en los financieros es el síntoma más claro del éxito del «ancla nominal» y de la fluidez en la liquidación de divisas del sector exportador.

En un escenario de desinflación persistente, los dólares bursátiles funcionan hoy como una referencia de valor estable, permitiendo que la curva de deuda soberana, con el bono AL30 a la cabeza, continúe su proceso de normalización en un clima de previsibilidad para el cierre del trimestre.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial estable, la brecha de ahorro frente al MEP

En la apertura de este viernes 20 de marzo 2026, el dólar tarjeta —referencia obligada para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y consumos turísticos— se ubica en los:

$1.839,5.

Este valor, que surge de la cotización base del Banco Nación más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, continúa posicionado como la cotización más alta del mercado legal. Ante un esquema de bandas cambiarias que mantiene al dólar oficial bajo estricto control, el «precio turista» se sostiene en una isla cambiaria que presiona el presupuesto de los usuarios minoristas en este cierre de quincena.