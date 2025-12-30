Dólar hoy 30 de diciembre 2025: cotizaciones y tendencias en el escenario cambiario

En la anteúltima rueda cambiaria del año, el dólar oficial mantiene su tendencia estable y cotiza este martes 30 de diciembre a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Por su parte, el dólar mayorista, que regula el Banco Central (BCRA) y sirve de referencia para las operaciones de comercio exterior, se posiciona en los $1.457.

Esta estabilidad ocurre en un contexto donde la autoridad monetaria monitorea de cerca las bandas cambiarias, cuyo límite superior para la jornada se fijó en $1.526,09, permitiendo un margen de flotación antes de una intervención oficial.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este martes 30 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este martes 30 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1425 1475 Banco Nación 1430 1480 Banco ICBC 1415 1475 Banco BBVA 1430 1480 Banco Supervielle 1438 1478 Banco Ciudad de Bs As 1420 1480 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Hipotecario 1425 1475 Banco Santander 1425 1475 Banco Credicoop 1430 1480 Banco Macro 1415 1485 Banco Piano 1430 1490 Banco BPN 1420 1490

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este martes 30 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este martes 30 de diciembre 2025:

$1.420 para la compra .

. $1.490 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este martes 30 de diciembre 2025

Martes 30 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1520 1540

Dólares financieros hoy: contexto de cotización este martes 30 de diciembre 2025

En el ámbito bursátil, los dólares financieros operan con una volatilidad mínima, consolidando la calma que caracterizó al mercado en el último trimestre. El dólar MEP (o Bolsa), operado a través del bono AL30, se negocia este martes 30 de diciembre 2025 a $1.484,35, manteniendo una brecha estrecha respecto al oficial minorista.

En paralelo, el dólar Contado con Liquidación (CCL), herramienta clave para la dolarización de carteras corporativas y la remisión de divisas al exterior, cotiza a $1.527,22. Con estos valores, la brecha cambiaria entre el oficial y el CCL se sitúa en torno al 4%, un nivel que el Gobierno y el Ministerio de Economía consideran manejable para evitar presiones inflacionarias de cara al inicio del nuevo año.

Los dólares financieros operan este martes 30 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.484,35

Dólar CCL:

Apertura: $1.527,22

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este martes 30 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.917,5 en diciembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: