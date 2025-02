Incendios en la Patagonia: los evacuados del parque Lanín regresan a sus hogares

Durante la sesión que debate el proyecto de Ficha Limpia, el jefe del bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, pidió que se detengan al referente mapuche Jones Huala «como instigador de los incendios» en la Patagonia. Además tuvo un cruce con la diputada Vanina Biasi.

El legislador rionegrino apuntó contra Facundo Jones Huala. Dijo que en sus declaraciones reivindicó “los sabotajes y los atentados incendiarios”. Y agregó: “Me pregunto cuándo las fuerzas federales van a proceder a detener al señor Jones Huala como instigador de los incendios”.

Y reiteró: “Es instigador… No me importa lo que piense [Biasi]. Son trotskistas. En la Unión Soviética saben donde hubieran terminado, ¿no? No existe más el trotskismo en el mundo, pero nunca me importó lo que piensan. Entre ellos y yo hay algo personal, no tengo nada que ver”, expresó.