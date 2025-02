Incendios en la Patagonia: sin riesgo para la población y animales, el fuego cambió su intensidad en Neuquén

En su paso por la Fiesta de la Confluencia 2025, la reconocida cantante María Becerra se mostró crítica con el gobierno nacional por los incendios en la Patagonia. Esto no le gustó nada a Javier Milei, quien apuntó contra ella con un meme difamatorio y, ahora, un tuit donde la acusa de opinar por dinero.

«No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros», fue una de las frases de la cantante que más controversia causó.

Durante la mañana de este jueves, Milei se manifestó en contra de Becerra con un tuit.